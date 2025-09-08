México: Pensión Bienestar, quiénes cobrarán hasta 6.200 pesos del 8 al 12 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Durante el bimestre septiembre-octubre, la Pensión Bienestar mantiene sus pagos para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad o con necesidades económicas. Los depósitos estarán disponibles del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, siguiendo el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

Los apoyos se asignan según el programa al que pertenezca cada beneficiario:

Personas Adultas Mayores: $6,200 MXN

Personas con Discapacidad: $3,200 MXN

Mujeres Bienestar: $3,000 MXN

Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 MXN

Calendario de pagos según apellido

El depósito de la pensión se organiza de acuerdo con la primera letra del primer apellido del beneficiario:

G: Lunes 8 y martes 9 de septiembre

H, I, J, K: Miércoles 10

L: Jueves 11

M: Viernes 12

Es importante destacar que los fines de semana no se realizan pagos; las actividades se reanudarán el lunes 15 de septiembre.

Cómo consultar los depósitos

Los beneficiarios pueden revisar su pago directamente en el Banco del Bienestar. Quienes no puedan acudir a la sucursal pueden utilizar la app del Banco Bienestar siguiendo estos pasos:

Descargar la app desde Play Store o App Store Aceptar términos y condiciones Introducir número de celular, 16 dígitos de la tarjeta y NIP Crear y confirmar contraseña para iniciar sesión y consultar saldo y movimientos

Las personas que se hayan inscrito recientemente a cualquiera de los programas sociales no recibirán su pago inmediato, ya que su Tarjeta del Bienestar está en proceso de activación. La Secretaría del Bienestar informará mediante sus canales oficiales cuándo podrán recoger la tarjeta y cobrar el primer depósito.

Los pagos del bimestre septiembre-octubre estarán vigentes hasta el jueves 25 de septiembre, garantizando que todos los beneficiarios reciban su apoyo a tiempo.