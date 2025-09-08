OPSU: Hasta esta fecha tienen los bachilleres para cambiar opciones de cupo universitario

Suscríbete a nuestros canales

La Opsu, a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), anunció que los bachilleres tienen una nueva oportunidad para cambiar o ajustar sus opciones de estudio. Esta tercera etapa estará disponible desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre, y busca atender a quienes no fueron seleccionados en fases anteriores o desean replantear sus aspiraciones académicas.

Cómo acceder al sistema Opsu

El procedimiento se realiza en línea ingresando al portal oficial sni.opsu.gob.ve. Allí los aspirantes deben iniciar sesión con su cédula de identidad y contraseña, lo que les permitirá modificar o registrar hasta seis opciones de carreras, núcleos, sedes o extensiones universitarias. Es importante destacar que estos cambios se aplicarán para el primer semestre del año académico 2026.

Aunque se abre esta ventana de oportunidad, aún no está claro si los bachilleres rechazados en carreras específicas podrán volver a postularse a esas mismas opciones, o si deberán optar por programas distintos. Esta situación genera dudas entre los estudiantes, quienes deben evaluar con cuidado las alternativas disponibles.

Opsu recordó que los resultados de la segunda fase fueron publicados el 4 de septiembre. Los bachilleres que ya fueron asignados tienen disponible su certificado de asignación en el mismo portal web, documento que deben presentar al momento de inscribirse en la universidad asignada.

Canales de atención habilitados

Para resolver dudas, el organismo puso a disposición diferentes vías de soporte:

Estos canales buscan brindar asistencia en casos de problemas técnicos o consultas específicas, garantizando que todos los aspirantes logren completar su registro de forma adecuada.