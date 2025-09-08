Servicios

Banesco: Conozca los requisitos y beneficios de la cuenta especial para pensionados

El servicio requiere que el dispositivo esté registrado y que la persona tenga credenciales activas de BanescoOnline.

Por Jessica Molero Gómez
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 05:35 pm
Banesco pension IVSS
Foto: Cortesía
Banesco ofrece una Cuenta de Pensionados dirigida a quienes reciben pensión del IVSS, destacando por su facilidad de manejo y seguridad. Este producto financiero permite a los usuarios generar intereses sobre los saldos diarios, brindando una opción confiable y práctica para gestionar sus ingresos.

Requisitos para abrir la Cuenta de Pensionados Banesco

Para formalizar la apertura, los interesados deben cumplir ciertos requisitos:

  • Ser pensionado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

  • Presentar la cédula laminada vigente y legible.

  • Acudir a cualquier agencia Banesco tras recibir la notificación de Cuenta de Ahorro Pensionado pendiente por formalizar.

La cuenta brinda múltiples ventajas a los pensionados, entre las que destacan:

  • Depósitos y retiros de efectivo en agencias y cajeros automáticos.

  • Transferencias internas y a terceros mediante BanescoOnline.

  • Pagos y recepción de dinero usando Pago Móvil.

  • Compras en puntos de venta Banesco y otros bancos.

  • Exoneración de comisiones y cargos de mantenimiento.

  • Cobertura y protección del FOGADE.

Asimismo, Banesco ha integrado el servicio de Pago Móvil en la app BanescoMóvil, permitiendo a los usuarios enviar y recibir dinero de manera inmediata y segura, sin depender de horarios bancarios. Esto funciona tanto para clientes de Banesco como de otros bancos en Venezuela.

Cómo realizar un Pago Móvil en Banesco

Para utilizar esta herramienta, los pasos son sencillos:

  1. Ingresar a BanescoMóvil y seleccionar “Pago Móvil” → “Enviar Pago”.

  2. Introducir los datos del beneficiario y el monto.

  3. Verificar y confirmar la operación.

  4. Revisar el recibo y, si se desea, descargarlo.

BanescoMóvil está disponible todo el día, los siete días de la semana, ofreciendo a los pensionados una forma rápida, cómoda y segura de gestionar pagos y transferencias, sin necesidad de acudir a la agencia.

