Nelly Pujols: El diagnóstico que puso en peligro la vida de la humorista

La actriz y comediante venezolana Nelly Pujols sabe muy bien cómo sacar sonrisas a las personas con sus personajes y talento. Sin embargo, en un momento de su vida vivió un diagnóstico que la hizo temblar y recibir el profundo amor de familiares y amigos.
NOTAS RELACIONADAS
Recuerdo doloroso
En una reciente entrevista con la actriz Elba Escobar, Nelly habló sin filtros de lo difícil de la situación del cáncer de piel, imaginarse que podría dejar a su gente sola. Pero el apoyo, mensajes de amor y las oraciones hicieron su efecto de salvarla de todo mal.
Entre el apoyo que recibió Pujols, fue de la actriz Alba Roversi, quien lideró un grupo para recolectar dinero y pagar el tratamiento altamente costoso, con el objetivo de que Nelly mejorara. George Harris Y Juan Carlos Barros, también ayudaron con un show de comedia.
“Creo mucho en Cristo y en Dios, me han dado muchos milagros. Dije en ese momento ´Si la risa es medicina, yo estoy curada´. Lloramos todos, mi fe en Dios fue muy grande, no me deje morir. La gente se impactaba sabiendo que yo tenía cáncer, pero estaba riendo y luchando por mi vida”, comentó.
Mente positiva
La rubia de 71 años fue muy clara en llevar ese mensaje de reírse a carcajadas, ya que asegura es algo que ayuda con las defensas y el sistema inmunológico de cualquier persona.
“Recuerdo que tenía unas puntadas horribles y me pare frente de un cuadro de cristo que tengo en mi cuarto y dije: ´Por favor Jesús con dolor no´ y más nunca sentí dolor. Empecé el tratamiento y salí adelante. Fue en el 2016 que me sucedió todo eso”, dijo.
Fueron tres años que la artista vivió la delicada situación, hasta el punto de agarrarle fobia a las agujas.
Hoy totalmente recuperada lleva una vida estable y haciendo comediante para darle sonrisas a todo el mundo.