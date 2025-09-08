Nelly Pujols: El diagnóstico que puso en peligro la vida de la humorista

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y comediante venezolana Nelly Pujols sabe muy bien cómo sacar sonrisas a las personas con sus personajes y talento. Sin embargo, en un momento de su vida vivió un diagnóstico que la hizo temblar y recibir el profundo amor de familiares y amigos.

Recuerdo doloroso

En una reciente entrevista con la actriz Elba Escobar, Nelly habló sin filtros de lo difícil de la situación del cáncer de piel, imaginarse que podría dejar a su gente sola. Pero el apoyo, mensajes de amor y las oraciones hicieron su efecto de salvarla de todo mal.

Entre el apoyo que recibió Pujols, fue de la actriz Alba Roversi, quien lideró un grupo para recolectar dinero y pagar el tratamiento altamente costoso, con el objetivo de que Nelly mejorara. George Harris Y Juan Carlos Barros, también ayudaron con un show de comedia.

“Creo mucho en Cristo y en Dios, me han dado muchos milagros. Dije en ese momento ´Si la risa es medicina, yo estoy curada´. Lloramos todos, mi fe en Dios fue muy grande, no me deje morir. La gente se impactaba sabiendo que yo tenía cáncer, pero estaba riendo y luchando por mi vida”, comentó.

Mente positiva

La rubia de 71 años fue muy clara en llevar ese mensaje de reírse a carcajadas, ya que asegura es algo que ayuda con las defensas y el sistema inmunológico de cualquier persona.

“Recuerdo que tenía unas puntadas horribles y me pare frente de un cuadro de cristo que tengo en mi cuarto y dije: ´Por favor Jesús con dolor no´ y más nunca sentí dolor. Empecé el tratamiento y salí adelante. Fue en el 2016 que me sucedió todo eso”, dijo.

Fueron tres años que la artista vivió la delicada situación, hasta el punto de agarrarle fobia a las agujas.

Hoy totalmente recuperada lleva una vida estable y haciendo comediante para darle sonrisas a todo el mundo.