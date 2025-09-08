¡Poder latino en la recta final! ¿Qué país domina la pizarra de jonrones?

Suscríbete a nuestros canales

A menos de tres semanas para el cierre, la República Dominicana se destaca con una impresionante cantidad de bateadores que han superado la codiciada marca de los 30 jonrones.

La armada dominicana en la cima

30 cuadrangulares es notablemente larga. 41 jonrones, una cifra que lo coloca entre los máximos exponentes de la liga. Le sigue38 bambinazos, consolidando su reputación como uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas. La lista de toleteros dominicanos que han superado loscuadrangulares es notablemente larga. Junior Caminero lidera el grupo con, una cifra que lo coloca entre los máximos exponentes de la liga. Le sigue Juan Soto , quien ha mantenido su consistencia con, consolidando su reputación como uno de los bateadoresde las Grandes Ligas.

Además, Rafael Devers ha superado la marca con 31 jonrones, y la estrella de los Marineros, Julio Rodríguez, se unió al exclusivo club al alcanzar los 30 cuadrangulares, demostrando su capacidad para producir poder de manera consistente.

Venezuela no se queda atrás

Aunque en menor número en este grupo, Venezuela también ha dejado su huella. Eugenio Suárez se alza como el máximo representante de su país con 45 cuadrangulares, una cifra que no solo lo convierte en el líder entre los latinos, sino que lo posiciona como uno de los principales cañoneros de toda la liga. Su desempeño explosivo ha sido clave para su equipo y para el orgullo de su nación.

La carrera por unirse al club

Con tan pocos partidos restantes, la atención se centra en un grupo de jugadores que están a punto de unirse a la lista. Nombres como Willy Adames y José Ramírez, ambos con 27 jonrones, tienen la oportunidad real de alcanzar la marca. Lo mismo ocurre con Francisco Lindor y Randy Arozarena, quienes cuentan con 26 cuadrangulares, y Ketel Marte, con 25.

Para estos jugadores, cada turno al bate se vuelve crucial. La consistencia ofensiva en estas últimas semanas será el factor determinante que defina si logran o no unirse al selecto grupo de los 30+ jonrones.



