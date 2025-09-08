MLB

Así queda la tabla de posiciones tras concluir una nueva semana de campeonato (+comodín)

Por Meridiano

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 12:22 am

La cima de tres distintos grupos comienza a correr un inevitable peligro 

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana de la temporada 2025 en las Grandes Ligas concluyó en este domingo, 7 de septiembre y luego de los recientes resultados, hay que ver cómo va la tabla de posiciones, porque se está llegando a la parte crucial delt torneo.

NOTAS RELACIONADAS

Lo cierto, es que hay varios equipos que se están acercando peligrosamente a sus respectivos líderes, incluyendo en esa observación a los Yankees de Nueva York y los Padres de San Diego.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (82-61)
  • Yankees de Nueva York (80-63)
  • Medias Rojas de Boston (79-65)
  • Rays de Tampa Bay (71-62)
  • Orioles de Baltimore (66-77)

División Central

  • Tigres de Detroit (82-62)
  • Reales de Kansas City (73-70)
  • Guardianes de Cleveland (72-70)
  • Mellizos de Minnesota (63-80)
  • Medias Blancas de Chicago (55-89)

División Oeste

  • Astros de Houston (78-66)
  • Marineros de Seattle (75-68)
  • Rangers de Texas (74-70)
  • Angelinos de Los Ángeles (67-76)
  • Atléticos (66-78).

 Comodín en la Liga Americana:

  • Yankees de Nueva York (+5.0)
  • Medias Rojas de Boston (+3.5)
  • Marineros de Seattle -
  • Rangers de Texas (1.5)
  • Reales de Kansas City (2).

Así queda la tabla de posiciones tras concluir una nueva semana de campeonato (+comodín)

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (83-60)
  • Mets de Nueva York (76-67)
  • Marlins de Miami (66-77)
  • Bravos de Atlanta (64-79)
  • Nacionales de Washington (58-84)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (89-55)
  • Cachorros de Chicago (81-62)
  • Rojos de Cincinnati (72-71)
  • Cardenales de San Luis (72-72)
  • Piratas de Pittsburgh (64-80)

División Oeste

  • Dodgers de Los Angeles (79-64)
  • Padres de San Diego (78-65)
  • Gigantes de San Francisco (72-71)
  • Cascabeles de Arizona (72-72)
  • Rockies de Colorado (40-103)

Comodín en la Liga Nacional:

  • Cachorros de Chicago (+5.0)
  • Padres de San Diego (+2)
  • Mets de Nueva York -
  • Gigantes de San Francisco 4.0
  • Rojos de Cincinnati 4.0.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras dividendos
Lunes 08 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB