Así queda la tabla de posiciones tras concluir una nueva semana de campeonato (+comodín)

Una nueva semana de la temporada 2025 en las Grandes Ligas concluyó en este domingo, 7 de septiembre y luego de los recientes resultados, hay que ver cómo va la tabla de posiciones, porque se está llegando a la parte crucial delt torneo.
Lo cierto, es que hay varios equipos que se están acercando peligrosamente a sus respectivos líderes, incluyendo en esa observación a los Yankees de Nueva York y los Padres de San Diego.
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (82-61)
- Yankees de Nueva York (80-63)
- Medias Rojas de Boston (79-65)
- Rays de Tampa Bay (71-62)
- Orioles de Baltimore (66-77)
División Central
- Tigres de Detroit (82-62)
- Reales de Kansas City (73-70)
- Guardianes de Cleveland (72-70)
- Mellizos de Minnesota (63-80)
- Medias Blancas de Chicago (55-89)
División Oeste
- Astros de Houston (78-66)
- Marineros de Seattle (75-68)
- Rangers de Texas (74-70)
- Angelinos de Los Ángeles (67-76)
- Atléticos (66-78).
Comodín en la Liga Americana:
- Yankees de Nueva York (+5.0)
- Medias Rojas de Boston (+3.5)
- Marineros de Seattle -
- Rangers de Texas (1.5)
- Reales de Kansas City (2).
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (83-60)
- Mets de Nueva York (76-67)
- Marlins de Miami (66-77)
- Bravos de Atlanta (64-79)
- Nacionales de Washington (58-84)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (89-55)
- Cachorros de Chicago (81-62)
- Rojos de Cincinnati (72-71)
- Cardenales de San Luis (72-72)
- Piratas de Pittsburgh (64-80)
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (79-64)
- Padres de San Diego (78-65)
- Gigantes de San Francisco (72-71)
- Cascabeles de Arizona (72-72)
- Rockies de Colorado (40-103)
Comodín en la Liga Nacional:
- Cachorros de Chicago (+5.0)
- Padres de San Diego (+2)
- Mets de Nueva York -
- Gigantes de San Francisco 4.0
- Rojos de Cincinnati 4.0.