Así queda la tabla de posiciones tras concluir una nueva semana de campeonato (+comodín)

Una nueva semana de la temporada 2025 en las Grandes Ligas concluyó en este domingo, 7 de septiembre y luego de los recientes resultados, hay que ver cómo va la tabla de posiciones, porque se está llegando a la parte crucial delt torneo.

Lo cierto, es que hay varios equipos que se están acercando peligrosamente a sus respectivos líderes, incluyendo en esa observación a los Yankees de Nueva York y los Padres de San Diego.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (82-61)

Yankees de Nueva York (80-63)

Medias Rojas de Boston (79-65)

Rays de Tampa Bay (71-62)

Orioles de Baltimore (66-77)

División Central

Tigres de Detroit (82-62)

Reales de Kansas City (73-70)

Guardianes de Cleveland (72-70)

Mellizos de Minnesota (63-80)

Medias Blancas de Chicago (55-89)

División Oeste

Astros de Houston (78-66)

Marineros de Seattle (75-68)

Rangers de Texas (74-70)

Angelinos de Los Ángeles (67-76)

Atléticos (66-78).

Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva York (+5.0)

Medias Rojas de Boston (+3.5)

Marineros de Seattle -

Rangers de Texas (1.5)

Reales de Kansas City (2).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (83-60)

Mets de Nueva York (76-67)

Marlins de Miami (66-77)

Bravos de Atlanta (64-79)

Nacionales de Washington (58-84)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (89-55)

Cachorros de Chicago (81-62)

Rojos de Cincinnati (72-71)

Cardenales de San Luis (72-72)

Piratas de Pittsburgh (64-80)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (79-64)

Padres de San Diego (78-65)

Gigantes de San Francisco (72-71)

Cascabeles de Arizona (72-72)

Rockies de Colorado (40-103)

Comodín en la Liga Nacional: