El Sunshine Double: El desafío más exigente del tenis mundial

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En el mundo del tenis, existen trofeos que se ganan con talento y otros que se conquistan con resistencia. El Sunshine Double pertenece a esta segunda categoría. Esta hazaña, que consiste en coronarse campeón de los torneos Masters 1000 de Indian Wells y el Miami Open de forma consecutiva, es considerada uno de los logros más difíciles de alcanzar en el deporte blanco.

Lo que hace que este doblete sea una prueba de fuego no es solo el nivel de los rivales, sino la drástica adaptación física que exige en apenas un mes. Los jugadores deben pasar del clima seco y las condiciones del desierto en California a la humedad extrema y el viento traicionero de las costas de Florida. Mantener el invicto durante cuatro semanas bajo estas variaciones climáticas requiere una fortaleza mental y física que muy pocos han logrado sostener.

Los campeones

A lo largo de la historia, solo un grupo selecto de leyendas ha logrado dominar el sol de marzo en ambas costas.

En la rama masculina (ATP):

Siete hombres han grabado su nombre en este registro, destacando la supremacía de los "Big Two" modernos:

Novak Djokovic: El rey absoluto de esta gesta, lográndolo en 4 ocasiones .

Roger Federer: Lo conquistó en 3 oportunidades .

Leyendas del pasado: Andre Agassi, Pete Sampras, Michael Chang, Jim Courier y el chileno Marcelo Ríos, único latinoamericano en la lista, completan el cuadro de honor.

En la rama femenina (WTA):

Cuatro mujeres han demostrado su capacidad de adaptación total en el circuito profesional: