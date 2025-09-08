Inteligencia artificial vaticina el retiro de Messi ¿Cuándo será?

Suscríbete a nuestros canales

Según los algoritmos de la IA, el astro argentino se retirará del fútbol profesional a mediados del 2026, justo después de la Copa del Mundo FIFA 2026 que se celebrará en América del Norte. Este pronóstico no solo se basa en el calendario, sino que toma en cuenta la edad del jugador, su historial de lesiones, el rendimiento proyectado y la importancia del evento.

Un final de carrera de película

La fecha, cargada de simbolismo, sugiere un final de carrera digno de la leyenda. Si el pronóstico se cumple, el Mundial de 2026 sería la última gran competencia de Messi. Para un jugador que ha dedicado su vida al fútbol y que ha conquistado casi todos los títulos posibles, un último intento por la gloria mundialista sería el escenario perfecto para decir adiós.

Mientras algunos ven el pronóstico con escepticismo, otros creen que la lógica de la IA es irrefutable. La decisión de Messi, sin embargo, sigue siendo un misterio. Su compromiso con el fútbol y su amor por el deporte podrían llevarlo a extender su carrera, aunque la edad y el desgaste físico son factores ineludibles.

¿Ciencia o especulación?

Este vaticinio de la IA abre un debate fascinante sobre el papel de la tecnología en el deporte. ¿Podemos confiar en los pronósticos de una máquina para predecir el futuro de una leyenda como Messi? La respuesta, por ahora, sigue en el aire. No obstante, el pronóstico ha servido para recordarnos que el tiempo de Messi en las canchas es limitado y que cada partido es una oportunidad para disfrutar del talento de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

