Exreina de belleza venezolana anuncia la llegada de su primer hijo

La felicidad está desbordada por la llegada del primer hijo de la modelo venezolana Michelle Bertolini y el cantante italiano Ignazio Boschetto. El 7 de septiembre, la pareja anunció el nacimiento de Gabriele.

A través de las historias de Instagram los esposos exhibieron un hermoso arreglo de globos y un enorme peluche de oso para confirmar la llegada de la criatura a su familia. “En casa con nuestro pequeño”, fue el mensaje que acompañó la fotografía.

El pasado 10 de abril, informaron que estaban a la espera de la dulce espera con una publicación, en donde se ve a la Miss International 2013 con su pancita de embarazada.

“Mi amor no sabes cuanto te queríamos. Todavía no podemos creer que vamos a ser padres. Pensábamos que ya habíamos tenido la suerte de encontrarnos en la vida, pero una vez más nos sorprendió, dándonos otro tono de pura felicidad. En tan solo unos meses llegarás y no podemos esperar a verte, crecer, presentarte al mundo y aprender el maravilloso privilegio de ser papá y mamá. Ahora estás en el centro de nuestro mundo”, escribió.

Boda de ensueño

El 12 de septiembre de 2024, Michelle Bertolini y Ignazio Boschetto contrajeron matrimonio por el civil, en San Lazzaro di Savena, Italia, una ceremonia por todo lo alto con sus amigos, familiares y allegados que se dieron cita en la celebración.

La pareja ha compartido momentos claves de su relación con sus seguidores en redes sociales, sin embargo, no se han limitado, pues en lo profesional también han compartido sus logros.