Lady Gaga domina el escenario de los MTV Video Music Awards 2025

El escenario de los MTV Video Music Awards 2025 vibró con la presencia escénica de Lady Gaga, quien una vez más dejó demostrado por qué es la reina de los performance.

Con toda la extravagancia que la caracteriza, la intérprete hizo del espacio disponible su templo; bailarines, una enorme escenografía y su potente voz fueron los responsables de la euforia de todo el público en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.

La artista abrió su actuación con el éxito “Abracadabra”, un tema que ha sido coreado por multitudes de personas y, que ahora, retumbó el recinto. Luego de finalizar, Lady Gaga bajó de la gran plataforma en tarima para dar paso a su más reciente tema: “The Dead Dance”.

Con este último número musical dio por finalizada su presentación que, por supuesto, se llevó la ovación de la audiencia de los VMAs 2025.

Lady Gaga no decepciona

A lo largo de su carrera, el sello propio de la cantante ha sido lo irreverente, lo innovador, y lo poco inusual. En cada performance deja su huella, hasta el punto que con sus más de 20 años de trayectoria continúa con su esencia sin importar la evolución de la industria musical, un claro ejemplo de que su música llegó para quedarse.

Para la creación del videoclip de “The Dead Dance” contó con la colaboración del director de cine Tim Burton, quien le dio su toque único a esta propuesta.