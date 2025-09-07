Farándula

MTV VMAs 2025: celebridades desfilan por la alfombra roja

Esta noche se premiará a lo mejor de la música en MTV Video Music Awards 2025

Por Kleimar Reina
Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 07:00 pm
Red carpet de los MTV VMAs 2025 / Cortesía
La noche de la música llegó con la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), para premiar a los mejores temas musicales del momento. A solo horas de iniciar la gala, las celebridades posan para la alfombra roja.

Bajo la conducción de LL Cool J, la noche promete ser una de las ediciones memorables con actuaciones de Lady Gaga, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Post Malone, Rosé de Blackpink, entre otros.

Alfombra roja de los VMAs 2025

Doja Cat 

Ricky Martin 

Ariana Grande 

LL Cool J

Sabrina Carpenter 

