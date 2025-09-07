MTV VMAs 2025: celebridades desfilan por la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

La noche de la música llegó con la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), para premiar a los mejores temas musicales del momento. A solo horas de iniciar la gala, las celebridades posan para la alfombra roja.

Bajo la conducción de LL Cool J, la noche promete ser una de las ediciones memorables con actuaciones de Lady Gaga, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Post Malone, Rosé de Blackpink, entre otros.

Alfombra roja de los VMAs 2025

Doja Cat

Ricky Martin

Ariana Grande

LL Cool J

Sabrina Carpenter