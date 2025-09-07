MTV VMAs 2025: presentaciones especiales para la gala en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente llegó el día más esperado: la celebración de los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs). La gran fiesta de la música se llevará a cabo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York con actuaciones especiales de varios artistas invitados.

Este domingo 7 de septiembre, podrán disfrutar de la alfombra roja, la ceremonia de premiaciones y las presentaciones para los VMAs. Como cada edición, los cantantes del momento se darán cita para interpretar sus temas ante miles de televidentes en vivo.

Para esta gala el anfitrión será LL Cool J, quien no es ajeno a los premios, además, es una figura histórica y primer rapero en recibir el Video Vanguard Award en 1997.

¿Qué artistas se presentarán en vivo?

El pre-show estará dominado por el grupo femenino más viral del momento Katseye. En cuanto a las actuaciones principales destacan artistas de alto calibre como:

Lady Gaga

Doja Cat

Sabrina Carpenter

Post Malone

J Balvin con DJ Snake

Ricky Martin

Mariah Carey

Rosé

Conan Gray

Alex Warren

Lenny Tavárez y Justin Quiles

Horario para ver los VMAs

La alfombra roja se emitirá una hora antes de la ceremonia de premiaciones en exclusivamente por MTV, mientras que la gala en vivo: