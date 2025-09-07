Farándula

MTV VMAs 2025: presentaciones especiales para la gala en vivo

La ceremonia de premiación será este domingo 7 de septiembre 

Por Kleimar Reina
Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 05:45 pm
MTV VMAs 2025: presentaciones especiales para la gala en vivo
Video Music Awards 2025 / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Finalmente llegó el día más esperado: la celebración de los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs). La gran fiesta de la música se llevará a cabo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York con actuaciones especiales de varios artistas invitados.

NOTAS RELACIONADAS

Este domingo 7 de septiembre, podrán disfrutar de la alfombra roja, la ceremonia de premiaciones y las presentaciones para los VMAs. Como cada edición, los cantantes del momento se darán cita para interpretar sus temas ante miles de televidentes en vivo.

Para esta gala el anfitrión será LL Cool J, quien no es ajeno a los premios, además, es una figura histórica y primer rapero en recibir el Video Vanguard Award en 1997.

¿Qué artistas se presentarán en vivo?

El pre-show estará dominado por el grupo femenino más viral del momento Katseye. En cuanto a las actuaciones principales destacan artistas de alto calibre como:

  • Lady Gaga
  • Doja Cat
  • Sabrina Carpenter
  • Post Malone
  • J Balvin con DJ Snake
  • Ricky Martin
  • Mariah Carey
  • Rosé
  • Conan Gray
  • Alex Warren
  • Lenny Tavárez y Justin Quiles

Horario para ver los VMAs

La alfombra roja se emitirá una hora antes de la ceremonia de premiaciones en exclusivamente por MTV, mientras que la gala en vivo:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 pm.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 pm.
  • Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 pm.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Final
Domingo 07 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula