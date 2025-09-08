Otro manager latino se une al selecto club de las 600 victorias

Suscríbete a nuestros canales

El mánager puertorriqueño Alex Cora ha inscrito su nombre en los libros de historia del béisbol. En un hito que reafirma el creciente impacto de los latinos en el deporte. Pero lo que hace este logro aún más impresionante es que el mánager de los Medias Rojas de Boston alcanzó la cifra en un tiempo récord. Cora es el más rápido en la historia en lograr este hito entre los cinco dirigentes latinos que han llegado a esa cifra, un testimonio de su agudeza estratégica y su capacidad para liderar equipos ganadores.

Un selecto club de leyendas

La lista de los cinco dirigentes latinos con 600 victorias es un club de élite, y Cora ahora se encuentra en compañía de verdaderas leyendas del béisbol. Los otros cuatro en la lista son:

-Ozzie Guillén (Venezuela): Campeón de la Serie Mundial en 2005 con los Medias Blancas de Chicago.

-Felipe Rojas Alou (República Dominicana): Un pionero que abrió camino para muchos latinos en el béisbol.

-Freddie González (Cuba): Quien tuvo una destacada carrera como mánager en la Liga Nacional.

-Dave Martínez (Estados Unidos, de origen puertorriqueño): Campeón de la Serie Mundial en 2019 con los Nacionales de Washington.