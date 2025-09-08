Dayra Lambis brilló como profesora de pasarela de Miss Universo Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves 4 de septiembre se realizó en Miami, la final de Miss Universo Nicaragua 2025. Un nacional con un toque venezolano, ya que Dayra Lambis fue la encargada de la pasarela de las misses participantes.

La morena que compitió en el Miss Venezuela 1998 y ganó el concurso Reina Internacional del Café en Colombia, mostró el proceso de formación de la misses con giros, actitud y mucha fuerza.

Gran momento

Con mucha emoción la morena radicada desde hace algunos años en estados Unidos, comentó que su mentora y formadora de pasarela fue la gran Gisselle Reyes.

Para la final Lambis optó por llevar un vestido en color azul, maquillaje suave y cabello recogido, luciendo sensacional.

La corona se la llevó la representante de Managua, Itza Castillos, quien busca para la nación centroamericana la segunda corona.

Mensaje de felicidad

“Se cierra el ciclo del certamen con mis primeras alumnas Reinas de Belleza. Quiero agradecer profundamente a la organización Miss Universo Nicaragua, por abrirme las puertas en esta nueva etapa y por la confianza depositada en mí”, escribió Dayra hace días.

Hoy la criolla vive su sueño no solo como presentadora de shows de Hispanos medios, sino también como docente de pasarela, una pasión que comparte muchas de sus compatriotas como Ligia Petit y Federica Guzmán.