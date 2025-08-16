México: Pensión Bienestar pagará $6,200 en septiembre y estos serán los primeros en cobrar

Suscríbete a nuestros canales

Durante los primeros días de septiembre, miles de adultos mayores en México recibirán el nuevo depósito de $6,200 pesos correspondiente a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Este apoyo económico se entrega cada dos meses y está dirigido a más de 12 millones de personas de la tercera edad, con el objetivo de brindarles estabilidad financiera y ayudar a cubrir sus necesidades básicas.

Requisitos para acceder al programa

La Pensión Bienestar no es automática, ya que para acceder al beneficio se deben cumplir ciertas condiciones. Entre los criterios esenciales destacan:

Tener 65 años o más.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Presentar CURP, identificación oficial vigente y acta de nacimiento.

Contar con comprobante de domicilio actualizado y Formato Único de Bienestar.

Quiénes recibirán el pago antes

Aunque el calendario oficial no ha sido publicado, se prevé que los depósitos comiencen el lunes 1 de septiembre, con base en la logística de pagos de meses anteriores, los primeros en recibir el dinero serán quienes tengan apellidos paternos que inicien con las letras A, B, C, D o E.

Actualmente no hay un proceso de inscripción abierto para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, pero la Secretaría de Bienestar suele habilitar convocatorias aproximadamente cada dos meses. La última se llevó a cabo en junio, por lo que se espera que antes de finalizar agosto pueda anunciarse la próxima.

Apoyo para mujeres de 60 a 64 años

En paralelo, el Gobierno mantiene abierta la convocatoria para Mujeres de 60 a 64 años, quienes pueden registrarse presentando: