México: SEP adelanta regreso a clases 2025 con fechas clave y días festivos del ciclo escolar

No todos los alumnos en México retomarán clases el 1 de septiembre de 2025, y es que, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP), ciertos grupos educativos regresarán antes.

Entre estos grupos que iniciarán clases antes del 1 de septiembre están los estudiantes del CECyT (bachillerato) y los de licenciatura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes iniciarán el ciclo escolar el 25 de agosto de 2025, esta medida permitirá organizar con mayor facilidad el inicio de cursos en niveles superiores.

Fecha oficial para educación básica en México

Por su parte, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzarán sus clases conforme al calendario regular, el lunes 1 de septiembre de 2025. Por su parte, el ciclo escolar 2025-2026 tendrá una duración total de 185 días, concluyendo el 15 de julio de 2026, abarcando todo el periodo lectivo para los niveles de educación básica en México.

Días festivos del calendario escolar, ciclo 2025-2026

El calendario escolar incluye varios días festivos oficiales en los que no habrá clases. Entre los principales se encuentran:

16 de septiembre: Día de la Independencia.

17 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

2 de febrero: Aniversario de la Constitución de 1917.

16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo: Día del Trabajo.

5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

15 de mayo: Día del Maestro.

Vacaciones de invierno y Semana Santa

Las vacaciones de invierno para los estudiantes están programadas del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, mientras que la Semana Santa se celebrará del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

Suspensión de clases por Consejo Técnico

El calendario también contempla suspensiones de clases el último viernes de cada mes por reuniones de Consejo Técnico Escolar. Las fechas específicas para 2025-2026 son: