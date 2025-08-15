México: Apoyo de útiles escolares 2025-2026 en CDMX, registro y fecha de depósito clave

Suscríbete a nuestros canales

A partir de hoy 15 de agosto, la Ciudad de México comenzará a entregar el pago anual correspondiente al programa Mi Beca para Empezar, destinado a la compra de útiles y uniformes para el ciclo escolar 2025-2026. Este beneficio está dirigido principalmente a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas, y busca garantizar que inicien las clases con el material necesario.

Mi Beca para Empezar, administrado por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), no solo otorga un pago anual extra, sino que también entrega un monto mensual durante el ciclo escolar.

Situación del registro en el programa Mi Beca para Empezar en 2025

Durante agosto de 2025 no habrá convocatoria para nuevos registros, ya que el proceso de inscripción finalizó meses atrás. Solo los estudiantes que ya cuentan con tarjeta del Banco del Bienestar y se registraron previamente recibirán el apoyo, sin embargo, el gobierno capitalino recomienda que los interesados en inscribirse estén atentos a futuras convocatorias.

Pasos para registrarse en futuras convocatorias

Cuando se abran nuevos procesos de inscripción, los solicitantes deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de Mi Beca para Empezar. Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX. Llenar el formulario con datos del tutor y cargar documentos requeridos. Registrar al estudiante beneficiario con su CURP y comprobantes escolares.

Requisitos básicos para participar

Teléfono y correo electrónico activos.

CURP del tutor y del estudiante.

Identificación oficial vigente del tutor.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Constancia de estudios y comprobante de inscripción del alumno.

Estar inscrito en una escuela pública de la CDMX.

Montos y vías de atención al beneficiario

El pago anual será de $970 para preescolar y CAM preescolar, $1,100 para primaria y CAM primaria, y $1,180 para CAM laboral, además, algunos estudiantes de secundaria recibirán este beneficio por única ocasión. Para resolver dudas, los tutores pueden llamar a Locatel al 55-56-58-11-11 o acudir a cualquiera de las casi 300 sedes de PILARES en la capital.