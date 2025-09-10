Fútbol Internacional

Toni Kroos explota contra la Selección Alemana: "Estamos a años luz de ganar el Mundial"

El ex mediocampista del Real Madrid y Bayern Múnich fue bastante crítico con su selección

Por Carlos Mora
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 05:14 pm
El reciente retiro de Toni Kroos del fútbol de élite no ha mermado su capacidad para generar debate. A través de su podcast "Einfach mal Luppen", el exjugador del Real Madrid y la selección alemana ha ofrecido una reflexión sincera y contundente sobre el estado actual de la Selección de Alemania.

"Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Vamos justitos", sentenció Kroos, una declaración que desnuda la falta de profundidad de banquillo y el déficit de talento que, según él, padece la 'Mannschaft'.

Años después de una generación dorada que conquistó el mundo, el mediocampista ve con preocupación la escasez de futbolistas capaces de competir al más alto nivel global, un problema que va más allá de un simple llamado de atención.

Kroos no da crédito... 

"Pero también da igual la lista, con los partidos que tienen debería bastar con lo que hay", continuó Kroos, un comentario que puede interpretarse como una crítica indirecta a la carga de partidos que enfrentan los futbolistas, pero también como un llamado a la responsabilidad de quienes visten la camiseta nacional.

La parte más dura de su reflexión llegó al hablar de las ambiciones de Alemania a corto plazo: "No debemos olvidar que actualmente no estamos entre los que pueden tener grandes ambiciones. Hay otros que son simplemente mejores. Estamos a años luz de poder hablar de ganar el Mundial".

Esta frase, lapidaria y honesta, desmonta cualquier ilusión de ver a Alemania en lo más alto en un futuro cercano. Toni Kroos, con su vasta experiencia y su palmarés, reconoce que la 'Mannschaft' ha perdido el escalafón de candidata natural y que, para volver a serlo, el camino es largo y arduo.

Miércoles 10 de Septiembre de 2025
