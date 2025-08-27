Toni Kroos elogia a Xabi Alonso y también le advierte del peligro

Suscríbete a nuestros canales

El exjugador del Real Madrid Toni Kroos en el último episodio de su podcast ‘Einfach mal Luppen’, que graba junto a su hermano Félix, habló sobre los pronósticos de esta temporada del club blanco e hizo un análisis sobre la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue.

Kroos, considera que el Real Madrid se ha “reforzado bien” además ”espera una temporada mejor que la anterior, aunque recalcó que “Hay margen de mejora”.

Durante el podcast, Kroos elogió a Dean Huijsen, una de las nuevas piezas del equipo español “Se ha fichado a un central muy completo, fuerte en el juego aéreo, rápido y con buena salida desde atrás”.

En el episodio estuvo presente Edin Soso, periodista de la revista alemana Real Total, quien le preguntó a Toni sobre las expectativas que tiene sobre Xabi con esta nueva tarea. Tuhh Cy o espacio una pregunta que desató un debate “¿Florentino Pérez tendrá paciencia y confianza si no va bien?” recordando el caso Lopetegui en 2019, que fue desplazado luego de cuatro meses en el cargo.

El periodista hizo una comparación en Lopetegui, Ancelotti o Zidane, que tuvieron temporadas difíciles,“¿Depende del estatus del entrenador o crees que Florentino Pérez ha aprendido a ser más paciente?” le planteo la pregunta al exjugador.

Kroos sincero ante Xabi

Kroos respondió con sinceridad “Creo que Xabi viene con otro estatus distinto a Lopetegui. Su historial como jugador ayuda, pero no lo protege si no gana títulos tres años seguidos“.

“La confianza con el entrenador importa. No siempre es el resultado, porque la confianza permite superar malos resultados temporales. A veces, los entrenadores son despedidos tras cuatro partidos. Pero la creencia en su capacidad puede darle margen. También importa la percepción de los jugadores y líderes del equipo. Se suele escuchar lo que piensa la plantilla sobre el entrenador. También influye la manera en la que se pierde un partido. No solo es el resultado, sino el cómo. Esto influye en la duración del entrenador”, aseguro Toni, para luego recalcar que en el Real Madrid, “nadie está completamente seguro de su puesto, sean jugadores o entrenadores”.