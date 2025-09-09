Toni Kroos revela el verdadero problema de Alemania rumbo al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Alemania cayó 2-0 contra Eslovaquia en su primer juego de Clasificación al Mundial 2026. Una derrota que dejó muchas dudas a Toni Kroos, una de las voces autorizadas para hablar en Alemania. El ex jugador del Real Madrid dio una lectura profunda de lo que sucede en la Mannschaft.

Kroos resaltó en el podcast 'Einfach mal Luppen' que realizó junto a su hermano Félix lo que ocurre en la Selección: "Creo que es un tema de confianza y de calidad. Falta un convencimiento, un entendimiento propio, y dos o tres jugadores en los que los demás puedan apoyarse".

Por otra parte, a nivel táctico Toni también le dejó un recado al seleccionador Julian Nagelsmann: "La falta de automatismos y de compenetración en ciertos partidos genera inseguridad. Eso resulta limitante. Yo no diría que nadie tienen ganas de jugar estos partidos".

Falta de calidad en la Selección Alemana

Toni Kroos habló sobre la falta de calidad y hay puntos que lo dejan muy claro. La selección alemana ya no respira a través del Bayern Múnich como antes: Goretzka y Gnabry no dan garantías, Tah ni tiene nivel y Kimmich aunque es brillante no basta. Alemania juega sin referentes y en parte es por el club bávaro.

Otro punto importante es la identidad del jugador alemán. No tiene nada que ver el origen étnico, sino la narrativa que se transmite en cada hogar. Muchos futbolistas nacidos en Alemania, no respiran el mismo sentido de pertenencia que Kroos y Lahm. La Mannschaft perdió su identidad y se nota en el campo.

Él último punto y quizás más destacado es la falta de cambio generacional. Alemania se encuentra en una situación parecida a la de 1998-2002, con una o dos figuras top, pero el resto sin el talento suficiente para llevar al camiseta. Kroos lo dijo: falta calidad y convencimiento.