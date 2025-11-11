Bruce Bochy regresa a San Francisco: Asumirá un rol de asesor especial con los Gigantes

Suscríbete a nuestros canales

Una de las figuras más queridas en la historia reciente de los Gigantes de San Francisco, Bruce Bochy, se reúne con la organización de la Bahía. Sin embargo, su rol será diferente al que desempeñó durante 13 temporadas en el dugout.

El presidente de Operaciones de Béisbol del equipo, el también legendario Buster Posey, anunció que Bochy asumirá un papel como Asesor Especial, contribuyendo tanto en el lado de las operaciones de béisbol como en el de negocios del club. Este movimiento se produce después de que los Gigantes terminaran una cuarta temporada consecutiva sin un puesto en los playoffs.

El Legado del Tres Veces Campeón

Bochy, de 70 años, es sinónimo de la era dorada moderna de la franquicia. Él fue el manager que guio a los Gigantes a tres campeonatos de la Serie Mundial en un lapso de cinco años: 2010, 2012 y 2014. El título de 2010 fue, además, el primero de la franquicia desde que se mudó de Nueva York al oeste en 1958.

"No podría estar más emocionado de volver a conectar con la organización de los Gigantes y tantas caras familiares", expresó Bochy sobre su regreso. "Esta organización y ciudad significan mucho para mí y mi familia, y estoy agradecido por la oportunidad de contribuir de cualquier manera que pueda".

El Rol de Mentor para el Nuevo Manager

El regreso de Bochy se enmarca en un momento de transición en el equipo. Recientemente, Posey descartó públicamente a Bochy como candidato para reemplazar a Bob Melvin, quien fue despedido tras dos temporadas.

En su lugar, Posey contrató al entrenador universitario Tony Vitello (procedente de la Universidad de Tennessee) el mes pasado para su primer trabajo como manager en el béisbol profesional. La presencia de Bochy será vital para el nuevo cuerpo técnico. El ex skipper debería proporcionar una caja de resonancia sólida y mentoría inigualable para el manager novato.

El Valor de la Experiencia, Según Posey

Buster Posey, quien fue el receptor de Bochy durante los tres títulos, destacó el valor de la experiencia que regresa al front office.

"Tener a Boch de vuelta en la organización significa mucho para todos nosotros", dijo Posey en un comunicado. "Su experiencia, liderazgo y sentimiento por el juego son incomparables, y su perspectiva será invaluable a medida que continuemos avanzando hacia un éxito sostenido".

Bruce Bochy comenzó su gestión con los Gigantes en 2007, el año en que el "Rey de los Jonrones", Barry Bonds, rompió el récord histórico de Hank Aaron, y se mantuvo con el club hasta su retiro en 2019.