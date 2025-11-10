Este es el potente jugo con el que Carolina Sandoval desinflama su cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, mejor conocida como ‘La Veneno’, causó sensación al publicar en sus redes sociales la receta de lo que describe como un “jugo milagroso” que le ayuda a desinflamar el cuerpo y mantener su figura.

En un video en Instagram, Sandoval explica que la mezcla incluye varios ingredientes que aceleran el bienestar de su cuerpo en medio de la lucha por su peso, un tema que la ha preocupado desde joven.

Carolina Sandoval y la lucha con su peso

Hace un tiempo, la venezolana reveló que su drástica pérdida de peso no fue causada por una cirugía estética ni por inyecciones milagrosas, sino que surgió a raíz de una grave gastritis que la llevó incluso a urgencias.

Este diagnóstico la obligó a replantear íntegramente su alimentación, descartando comidas pesadas, carbohidratos excesivos y hábitos que le generaban inflamación.

Aunque muchos se quedaron con el “antes y después” físico, Sandoval enfatiza que el cambio más relevante fue mental y emocional. Para ella, dejar atrás lo que le hacía daño, no solo al cuerpo, sino al sistema digestivo y al bienestar general, fue tan clave como bajar de peso.

Ingredientes del "jugo milagroso"

Según afirma: “el jugo que me desinflama lleva papaya, jugo o agüita de coco, un toque de piña (…) Creo que adelgazo unas dos libras por día, para no exagerar”.

En el mismo video, la conductora detalla los porqués de cada ingrediente. Sobre la papaya, explica que contiene enzimas digestivas como la papaína, “que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la digestión”.

Respecto a la piña, la describe como rica en bromelina, un “potente antiinflamatorio natural que también ayuda a descomponer proteínas y prevenir la hinchazón abdominal”.

Y en el agua de coco o “agüita de coco”, como la presenta Carolina, resalta su función para hidratar, eliminar toxinas y equilibrar electrolitos. Finalmente, añade una mezcla de semillas de chía y té verde, que asegura ayuda a regular la digestión, las idas al baño y a sentirse más ligera cada día.