NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 11 de noviembre

La temporada 2025-26 de la NBA continuará con su accionar para la jornada de este martes 11 de noviembre. New York Knicks y Boston Celtics comandan la vitrina de encuentros con partidos atractivos en los mejores tabloncillos del mundo.

La tropa de Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson tendrá una oportunidad bonita de acercarse a la cima de la Conferencia Este cuando se enfrenten a Memphis Grizzlies, que no goza de su mejor momento en este inicio de campaña. Del otro lado, Boston quiere situarse en los puestos de clasificación y jugar para .500, pero deberá vencer a Philadelphia Sixers en el Xfinity Mobile Arena.

Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors protagonizan el platillo fuerte de la jornada en la Conferencia Oeste con su cruce en el Paycom Center. Los actuales monarcas de la NBA están consolidados como el mejor equipo en este arranque de temporada, siendo el único con al menos 10 victorias en los primeros 11 partidos, mientras que, el quinteto de Stephen Curry intentará sumar un nuevo lauro para escalar en el top-5 en su liga.

Juegos para hoy en la NBA: 11 DE NOVIEMBRE