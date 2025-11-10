¿Quiénes son los 25 mejores jugadores de la NBA en el Siglo XXI?

Suscríbete a nuestros canales

La publicación especializada The Athletic ha encendido el debate entre aficionados y analistas al revelar su lista de los 25 mejores jugadores de la NBA en lo que va del Siglo XXI. La clasificación, que pondera el impacto, los logros y la dominancia individual desde el año 2000 en adelante, ha generado controversia, destacando a figuras que definieron distintas épocas y hazañas.

El podio

En la cima de la lista, dominando el deporte en las últimas dos décadas, se encuentran tres nombres que representan la excelencia constante y la capacidad de reescribir la historia:

LeBron James: Indiscutiblemente en el primer puesto, "The King" es reconocido por su longevidad sin precedentes, su dominio físico y su extenso palmarés. Steph Curry: El arquitecto de la revolución del triple, se ubica en el segundo lugar, siendo la cara de la dinastía de los Golden State Warriors. Tim Duncan: La "Gran Fundamentación" (The Big Fundamental) de los San Antonio Spurs completa el podio, representando la eficiencia, la defensa y los múltiples campeonatos ganados con discreción y maestría.

Inmediatamente después, en el cuarto y quinto puesto, aparecen dos gigantes de distintas generaciones y estilos: Kobe Bryant y Nikola Jokic, el actual fenómeno serbio que ha dominado la última media década.

Leyendas y estrellas contemporáneas

El resto de la lista está poblado por una mezcla de leyendas retiradas que brillaron en la primera parte del siglo y las superestrellas que hoy marcan la pauta:

Poder histórico: Jugadores como Shaquille O'Neal (7) , Kevin Garnett (11) y Allen Iverson (17) recuerdan una era de intensidad física y talento puro.

Dominadores europeos: Además de Jokic (5), la presencia de Dirk Nowitzki (9) subraya el impacto que el talento internacional ha tenido en la liga.

Los talentos de hoy: La inclusión de figuras activas como Giannis Antetokounmpo (8), Luka Doncic (19), Jayson Tatum (23) y Shai Gilgeous-Alexander (25) muestra cómo la nueva generación se ha ganado rápidamente un lugar entre los mejores de los últimos 25 años.

La lista inevitablemente genera controversia, especialmente por la ubicación de algunos nombres.