Este jugador será el sustituto de Lamine Yamal en la convocatoria de España

El entrenador de la seleccionada española Luis de la Fuente, tuvo que hacer cambios de última hora en su lista de convocados. Lamine Yamal, ha sido el jugador que debió ser sustituido, pero bajo una decisión controversial entre el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el estado físico del extremo azulgrana.

Para ocupar su espacio, el seleccionador ha llamado al futbolista del Rayo Vallecano Jorge de Frutos, que llega a la concentración para lo que serán los dos últimos encuentros de clasificación para el Mundial de 2026. España se medirá a Georgia en Tiflis y culminará su participación ante Turquía en Sevilla, en dos duelos que servirán para sellar definitivamente el pase a la cita mundialista.

De Frutos suple a Lamine Yamal

De Frutos, de 28 años, vive un gran momento junto a su club, consolidándose como una de las piezas de mayor peligro en el ataque. Su velocidad y trabajo sin balón, terminó de convencer al cuerpo técnico de la selección para suplir la baja de Yamal.

No es la primera vez que De Frutos recibe el llamado de La Roja, ya había sido convocado en las dos anteriores concentraciones y debutó con la selección absoluta en Turquía el pasado 7 de septiembre.