Lamine Yamal desconvocado de la selección española

Se desata nueva polémica Barça-Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Lamine Yamal. El joven delantero culé ha sido desconvocado con España para los venideros encuentros ante Georgia y Turquía, clasificatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En función de eso, la RFEF emitió un comunicado este lunes en donde express su “sorpresa y malestar” por un tratamiento médico realizado al futbolista sin consultarlo antes al cuerpo médico de la selección.

Según el texto difundido por la Federación, los Servicios Médicos de la RFEF se enterando de este procedimiento a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre -día de inicio de la concentración oficial- de que Lamine Yamal se le había practicado esa misma mañana un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” para tratar las molestias que arrastra en el pubis.

El organismo federativo puntualizó que los médicos de La Roja no tenían conocimiento sobre esto, y que sólo recibieron un informe el día lunes, donde se le recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días.

Frente a este acontecimiento, la RFEF “priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador”, y decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria para los próximos compromisos internacionales.

El comunicado íntegro

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.

Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.

Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".