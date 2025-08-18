Estados Unidos confirma: Inmigrantes de este país enfrentarán deportación inmediata

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Camerún, vigente hasta el 5 de agosto de 2025, dicha decisión afecta a más de 5.200 personas que ahora deberán abandonar el país de manera inmediata o enfrentarse a procesos de deportación por parte de las autoridades migratorias.

La medida se enmarca en un endurecimiento histórico del sistema migratorio estadounidense, iniciado durante la administración de Donald Trump con la política de “tolerancia cero”. Esta política se enfocó en restringir los ingresos legales, las condiciones de permanencia y aumentar las deportaciones, sentando las bases para acciones como la actual eliminación del TPS para ciertos países.

El DHS advirtió que los ciudadanos cameruneses que permanezcan en EEUU después de la fecha límite estarán sujetos a multas, detenciones y prohibiciones futuras de entrada. Las autoridades recomiendan que quienes no tengan estatus legal utilicen herramientas oficiales para coordinar su salida y evitar sanciones adicionales.

Para facilitar la retirada legal del país, el DHS ofrece la aplicación CBP Home, que permite a los inmigrantes notificar su intención de autodeportarse. La plataforma guía a los usuarios paso a paso y les ofrece beneficios que incluyen apoyo financiero y coordinación de transporte hacia su país de origen.

Procedimiento para autodeportarse

El proceso para registrarse incluye descargar la aplicación, crear una cuenta, seleccionar la opción de retiro voluntario, completar el formulario de salida, confirmar la elegibilidad y coordinar la salida programada. Tras finalizar estos pasos, los beneficiarios reciben el bono económico y completan su salida de manera legal y ordenada.