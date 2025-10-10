Bad Bunny y su polémico gesto “en contra” de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En un reciente partido de los New York Yankees, Bad Bunny, fue captado permaneciendo sentado mientras en el lugar se vivía un momento patriótico para los estadounidenses, por lo que su gesto, fue calificado de “falta de respeto”.

El comentado gesto de Bad Bunny

Siguiendo su línea de no apoyar al gobierno de Estados Unidos y todo lo que se le relaciones, el puertorriqueño no se colocó de pie (como normalmente lo hacen) cuando sonaba “God Bless America”.

Mientras la mayoría del público se levantaba, cantaba y se unía al momento simbólico, el cantante se mantuvo en su asiento, observando el espectáculo junto a sus acompañantes. Usuarios en redes especulan si esa acción fue simplemente indiferencia, un acto simbólico de protesta o una declaración silenciosa contra algo más profundo.

¿Acto de protesta o descuido?

En el ambiente polarizado que envuelve la música y la política hoy día, nada es inocente. Que Bad Bunny no se alzara junto con el público para entonar “God Bless America” fue visto por muchos como un mensaje intencionado.

Algunos lo interpretaron como una crítica implícita al patriotismo estadounidense o un posicionamiento frente a sus opiniones sobre migración y derechos latinos dentro de USA.

En su carrera, ‘El Conejo Malo’ ha mostrado ser estratégico y sabe cuándo hablar y cuándo dejar que su presencia hable por sí sola.

Este episodio no ocurre en el vacío. El reggaetonero viene de anunciar su participación como artista principal en el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, lo que le da una visibilidad enorme y multiplica el escrutinio de cada gesto.

Sectores conservadores y críticos del artista no tardaron en expresar su molestia. Acusaciones de “irrespeto” hacia símbolos nacionales estadounidenses se multiplicaron en redes. Y claro, en el clima político actual, cada acción artística se presta para lecturas cruzadas.