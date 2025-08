Cuentas inactivas en la mira: lo que debes saber si eres cliente de Bank of America (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Bank of America emitió un comunicado oficial alertando sobre la seguridad de las cuentas bancarias de sus clientes y advirtió sobre ciertas categorías de cuentas que podrían estar en peligro. La entidad financiera busca evitar que los fondos queden sin reclamar o caigan en manos del estado por inactividad.

Tipos de cuentas bajo alerta de reversión por inactividad

Según el aviso, el banco está identificando cuentas consideradas inactivas o abandonadas —usualmente aquellas sin movimientos en aproximadamente tres años o más— y que podrían estar sujetas a ser transferidas a la custodia del estado bajo las leyes estatales pertinentes. Estos incluyen:

Cuentas de cheques y ahorros

Certificados de depósito (CD)

Cuentas IRA

Cajas de seguridad con contenido sin reclamar

Valores como acciones, bonos y cheques de caja no negociados

Bank of America ha comenzado a notificar a los clientes que podrían estar en riesgo, con el objetivo de darles la oportunidad de mantener su dinero activo. En muchos casos, si no hay respuesta del titular, el banco está legalmente obligado a enviar esos fondos a la oficina estatal de propiedades no reclamadas.

Qué hacer si recibes esta notificación

Se recomienda que los clientes respondan rápidamente a las notificaciones enviadas por el banco para evitar la reversión del dinero. Bank of America sugiere que los clientes ingresen a sus cuentas regularmente, verifiquen saldos y se comuniquen con atención al cliente si creen que una cuenta podría caer en estado de abandono. También se aconseja mantener actualizada la información de contacto para no perder avisos importantes.

Además de esta alerta, Bank of America ha reforzado su comunicación sobre medidas de protección frente a fraudes y estafas sofisticadas, como el phishing o el malware que compromete dispositivos personales. La entidad recuerda que nunca solicitará a sus clientes retirar o transferir dinero como forma de “protección”, ya que este tipo de solicitud suele ser un claro indicio de estafa.

Se recomienda a los usuarios:

No responder a mensajes sospechosos ni hacer transferencias no solicitadas

Verificar cualquier comunicación con los canales oficiales del banco

Activar alertas de transacción y monitorear la actividad desde la app o la banca en línea regularmente

Bank of America ha advertido sobre el riesgo de perder acceso al dinero si las cuentas permanecen inactivas y se convierten en propiedad del estado. Al mismo tiempo, refuerza su mensaje de precaución frente a estafas que implican movimientos no autorizados de fondos. Mantener una cuenta activa y estar alerta es clave para proteger tus finanzas.