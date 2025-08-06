Ninel Conde destapa antiguo interés romántico de Luis Miguel en ella

Suscríbete a nuestros canales

‘La Casa de los Famosos México” ha sido el espacio para que Ninel Conde revele detalles de su vida privada, en especial de su ámbito amoroso. A pesar de haber advertido que no hablaría de su ex José Manuel Figueroa dejó entrever que rechazó muchos galanes por amor a él.

Aunque habló sin parar de una etapa de su vida en la cual estaba profundamente enamorada de un hombre, no comentó de quién se trataba, sin embargo, algunas pistas de esta relación apuntan a que se trataba del hijo de Joan Sebastián.

Ninel Conde se privó de conocer a otras personas y posibles relaciones por estar entregada a su noviazgo “tóxico” lleno infidelidades, desconfianza y maltratos que determinó su fin.

Además, reconoció que en su momento la criticaron mucho. “Por eso entiendo a la gente que no se ama, porque todos pasamos por ahí, estuve cuatro años ahí y ahora digo como pude estar aguantando tanto tiempo. Qué manera de desperdiciar mi tiempo, mi vida”, dijo.

Ninel Conde rechazó a Luis Miguel

Entre la charla que estaba sosteniendo con Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro en el 24/7 del reality show, Ninel Conde confesó que Luis Miguel tuvo un interés romántico en ella, pero lo rechazó por estar empeñada en salvar su relación.

“Se me juntaban los pretendientes, el cantante más pro del país… ¿ya sabes? Un Sol”, señaló dando a entender que se trataba del intérprete.

“Y el hijo del hombre más rico del país de ese momento, y yo… necia con el golpeador, ay no… encul… porque ni siquiera era amor, con una codependencia grave, le digo a mi Ninel del pasado que me daban ganas de ahorcarme yo también”, agregó al relato.