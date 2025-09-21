El adiós de un genio silencioso: anuncia su retiro a final del 2025

Suscríbete a nuestros canales

El final de un tridente legendario

La noticia del retiro de Busquets a finales de este año, que pondrá fin a su carrera en el Inter de Miami, marca el punto final de un trío que definió una década de dominio para el FC Barcelona y la selección española. Juntos, Iniesta, Xavi y Busquets no solo ganaron títulos; cambiaron la forma en que se jugaba al fútbol. Su juego de pases, conocido como el "tiki-taka", no solo era efectivo, sino que se convirtió en una filosofía.

Este trío conquistó todos los títulos posibles. En el FC Barcelona, ganaron ocho títulos de La Liga, siete Copas del Rey y tres Ligas de Campeones (en 2009, 2011 y 2015). A nivel de selección, fueron los pilares de la época dorada de España, consiguiendo la Copa Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Su conexión en el campo era casi telepática, con Busquets como el ancla que recuperaba balones y distribuía el juego con una inteligencia superior, permitiendo a Xavi e Iniesta desplegar su magia ofensiva.

Estadísticas de un genio defensivo

A pesar de no ser un goleador, las estadísticas de Busquets revelan su inmensa contribución al juego. En sus 15 temporadas en el Barcelona, disputó más de 700 partidos oficiales, convirtiéndose en el tercer jugador con más apariciones en la historia del club, solo detrás de Leo Messi y Xavi.

Su impacto no se mide en goles o asistencias, sino en algo más sutil: la tasa de pases completados. A lo largo de su carrera en La Liga, Busquets mantuvo consistentemente un porcentaje de precisión de pases superior al 90%, un número que subraya su fiabilidad y su capacidad para mantener la posesión y dictar el ritmo del partido. En su última temporada completa con el Barcelona (2022-2023), por ejemplo, promedió un asombroso 91.1% de pases precisos, con un promedio de 67 pases completados por partido.

Un nuevo capítulo de su magia en la MLS

Tras su salida del FC Barcelona, Busquets se unió al Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS), donde se reencontró con sus antiguos compañeros Lionel Messi y Jordi Alba. A pesar de su edad, su llegada transformó al equipo. En la temporada 2024 de la MLS, Busquets ha disputó 27 partidos, demostrando que su visión y su inteligencia táctica no tienen fecha de caducidad.

Sus estadísticas en la MLS son un claro reflejo de su estilo de juego:

-Pases: Busquets promedió un asombroso 90.1% de pases precisos, con un promedio de 65.89 pases por partido, de los cuales 59 fueron exitosos.

-Recuperación de balones: En la MLS, ha mantenido su rol como ancla defensiva, recuperando 133 balones en 27 partidos, con un promedio de casi 5 recuperaciones por partido.

-Faltas: Con su estilo de juego limpio, solo ha cometido 23 faltas en la temporada, mientras ha recibido 40, lo que demuestra su habilidad para evadir la presión y su inteligencia en la cancha.

El legado de Busquets no solo se mide en trofeos, sino en la influencia que tuvo en la posición de mediocentro defensivo. Su estilo de juego, basado en la inteligencia posicional y la visión de juego en lugar de la fuerza física, ha servido de modelo para una nueva generación de futbolistas. Con su partida, el fútbol pierde a uno de sus arquitectos más brillantes y humildes, un verdadero maestro del arte del pase.

