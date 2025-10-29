Ninel Conde impacta con un cambio radical en su rostro

Suscríbete a nuestros canales

Acostumbrada a los retoques estéticos Ninel Conde quiso ir más allá con un cambio radical en el color de ojos, una cirugía que ha ganado popularidad tras la intervención quirúrgica de Yailin ‘La Más Viral’.

Sin miedo a los cambios extremos en su rostro ‘El Bombón Asesino’ compartió la noticia en redes sociales y documentó el procedimiento con una felicidad que se desbordaba por la pantalla. La actriz cantante acudió a una clínica especializada a la cual han acudido otras personalidades.

“Estoy emocionada, nerviosa pues ustedes saben es un cambio, pero estoy en las mejores manos”, expresó conde en un video para sus redes sociales.

Nuevo color de ojos de Ninel Conde

Por un tiempo la querida actriz mexicana estuvo pensado realizarse la cirugía estética luego de verla en varios colegas del medio artístico hasta que dio con uno de los mejores especialistas para el procedimiento.

Luego de salir del procedimiento, Ninel Conde mostró su nuevo color de ojos: un verde olivo que combina a la perfección con su piel y cabello. Sin embargo, detalló que estuvo dudando, pero, finalmente se fue por lo seguro para ella.

Al finalizar agradeció al doctor encargado y se encuentra lista para presumir el cambio radical en su rostro.

Ninel Conde criticada por sus retoques estéticos

Por mucho tiempo, la intérprete ha sido juzgada y señalada por usuarios en línea por su supuesta “adicción” a los retoques estéticos al punto de que muchos piensan que su cara ya no es la misma de antes.

A pesar de los malos comentarios, Ninel Conde ha hecho caso omiso y continúa haciendo de las suyas para verse bien.