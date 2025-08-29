Hijo de Ninel Conde se estrena como empresario a sus 10 años (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pequeño Emmanuel Medina, de apenas 10 años, sorprendió al mundo por su ambición en los negocios. El hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina irrumpe en el mundo empresarial con su propia marca de ropa.

“EMME” lleva por nombre esta propuesta del jovencito y refleja su espíritu emprendedor. Emmanuel afirma con orgullo que, siempre quiso ser empresario, desde muy chiquito y, ahora ve su sueño hecho realidad.

Detalles de la marca de Emmanuel

Diseñada para niños y niñas entre 6 y 12 años, la línea EMME apuesta por una moda joven, creativa y con un mensaje, inspirada en depredadores como leones y tiburones, símbolos de fuerza y rapidez con los que Emmanuel quiere que quien lleve su ropa se sienta invencible.

La colección, respaldada por Furor Jeans, una marca consolidada en México y Latinoamérica, combina estampados, bordados y colores vibrantes con un enfoque sostenible y consciente del medio ambiente.

El pequeño no se conforma solo con el diseño; también participa activamente en la producción y comercialización de EMME, lo que demuestra que su rol es más que simbólico: es un auténtico co-creador.

El mensaje de Emmanuel

En una reciente entrevista, el niño envió un mensaje a los niños que sueñan en grande. “A todos los niños y niñas latinos, en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo: nunca es demasiado pronto para comenzar a construir sus metas”.

“No importa la edad ni de dónde vienes, lo importante es creer en ti, trabajar con disciplina y no tener miedo de intentar algo nuevo. EMME es solo el comienzo. Los invito a que también cree, imaginen y se atrevan a emprender. Nuestro futuro empieza hoy”, agregó Medina Conde.

Por fortuna, la marca cuenta con el respaldo de su padre Giovanni, quien gestionó contactos y negociaciones clave. Por su parte, el pequeño dedica su energía a elegir cada estampado y color para transmitir fuerza y entusiasmo.