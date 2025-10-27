El video viral de Ninel Conde y su esposo venezolano José González

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz Ninel Conde, conocida por su apodo “Bombón Asesino”, dio un vuelco a su vida sentimental a finales de 2023 cuando contrajo matrimonio en secreto con el empresario venezolano José Ángel González.

La pareja se casó por lo civil en noviembre de ese año en una ceremonia íntima en la ciudad de Miami, Estados Unidos, tras conocerse en 2023.

Aunque desde entonces la vida privada de la pareja se mantuvo con perfil bajo, recientemente la sensual artista mostró nuevamente en un live de TikTok a quien llama “papi”.

Ninel Conde presume a su "papi"

Mientras se arreglaba para salir, la exparticipante de “La Casa de los Famosos 3” enfocó a su pareja que aparentemente es apático al ojo público. “Se tapa porque tiene pena, ahí está el papi”.

Presumiendo la belleza del empresario, agregó: “Miren al papi”. En la misma transmisión, bromeó sobre la edad de González, pues, desde que se conoció su romance, la diferencia de años ha sido un tema de conversación en las plataformas digitales.

¿Quién es José González?

Pocos detalles se saben públicamente sobre José Ángel González. Es venezolano y no pertenece al medio artístico, sino a los negocios. De acuerdo a fuentes cercanas, su trato hacía Ninel es respetuoso y que “la trata superbien”.

Es empresario, tiene 31 años y conoció a la mexicana en un gimnasio en Miami. Según reportes en los medios de comunicación, el criollo trabaja como administrador en una compañía llamada World Consulting LLC, dedicada al transporte de artículos de alta gama entre Estados Unidos y Venezuela.