Pepe Aguilar consiente a su yerno Christian Nodal en su cumpleaños con exclusivo regalo

Suscríbete a nuestros canales

Durante el fin de semana Christian Nodal celebró con una fiesta temática de piratas su cumpleaños número 27, en Zacatecas, rodeado de su esposa, familiares y seres queridos. Varias imágenes y videos muestran cómo fue el festejo, donde la presencia de mariachis reinó la noche.

Los detalles fueron divulgados por el programa Ventaneando, confirmando que la celebración incluyó música en vivo, mariachis y un festejo hasta el amanecer. Incluso cantó junto a Ángela Aguilar su tema ‘Dime Cómo Quieres’.

Este evento fue un reflejo de los gustos de Nodal con la temática de piratas, algo que apasiona al intérprete.

Un regalo inolvidable para Nodal

Como todo cumpleaños los regalos son el plato fuerte del día, pero uno que dejó con la boca abierta al artista fue su suegro Pepe Aguilar, quien le obsequió un caballo a Christian Nodal. Un gesto que ha sido aplaudido por todos y muestra el vínculo cercano entre suegro y yerno.

Aunque en el inicio de la relación entre ambos famosos se comentó una supuesta disputa que tendría Pepe y Christian, todo se trató de especulaciones. Si bien, el sonorense confesó su nerviosismo por conocerlo, su vínculo se fortaleció dada su bendición para la boda.

Por ahora, el cantante no hecho una publicación en sus redes sociales sobre la fiesta. Sin embargo, en su última instantánea en Instagram rinde homenaje al fallecido Yeison Jiménez, quien perdió la vida en la tarde del 10 de enero en Colombia.