Familia de Pepe Aguilar en angustia por grave enfermedad de su “hijo”

En medio de la vorágine de focos y controversias que rodean a la emblemática dinastía Aguilar, Pepe Aguilar se toma un momento para expresar su lado más emocional y vulnerable, tras recibir una difícil noticia.

Desde su cuenta de Instagram, el artista compartió una desgarradora confesión relacionada con su inseparable compañero de aventuras, “El Gordo”, quien está atravesando por fuertes complicaciones en su salud.

Enfermedad del "hijo" de Pepe Aguilar

De acuerdo a lo informado por el ranchero, su adoradísimo pug que ha acompañado a toda su familia por mucho tiempo, fue diagnosticado con artritis severa en la cadera hace apenas diez días, una dolencia que ha mermado notablemente su movilidad.

“Desgraciadamente hace 10 días le diagnosticaron artritis severa en la cadera”, relató Pepe, cargado de afecto, mientras muestra a su mascota que considera un hijo más, recibiendo cariño y cuidados. La publicación derrochó amor: “Vamos a salir de ésta queriéndolo mucho. Por lo pronto anda bien a gusto”.

El diagnóstico no llegó solo, pues, los veterinarios recomendaron tratamiento con analgésicos fuertes, y advirtieron que podría requerir cirugía para aliviar su dolor.

La lujosa de "El Gordo"

Pepe Aguilar no tiene dudas al declarar que el pug es su hijo favorito. En un reciente viaje a Colombia, “El Gordo” abordó sin miramientos un jet privado con acabados de lujo, y fue paseado con correa y un collar de piel natural adornado con el emblemático monograma de Louis Vuitton.

Durante el vuelo, el consentido pasó el tiempo disfrutando de bocadillos típicos de primera clase y hospedándose cómodamente como cualquier otro pasajero VIP.

Su vida no se queda en lo terrenal, ya que, cuenta con su propio guardarropa y hasta un coche estilo “Lambo” para paseos elegantes. En cuanto a accesorios, la familia incluso utiliza bolsas Christian Dior para transportarlo.

En redes sociales, “El Gordo” brilla con luz propia: su cuenta de Instagram supera los 125.000 seguidores, y su biografía lo describe como “El más perro de los Aguilar” y “Hijo consentido de Pepe Aguilar”.

Este adorable pug ha desfilado junto a la familia en alfombras rojas, como en los Premios Juventud y Lo Nuestro, siempre luciendo impecable y robando corazones a su paso.