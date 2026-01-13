La trituradora de técnicos de Florentino suma un nuevo nombre con Álvaro Arbeloa

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso ya es historia en el Real Madrid. Tras una decisión fulminante de la directiva, el técnico tolosarra ha sido destituido de su cargo, abriendo paso a Álvaro Arbeloa, quien se convertirá en el décimo séptimo entrenador bajo la presidencia de Florentino Pérez.

La etapa de Xabi en el Santiago Bernabéu ha sido breve pero intensa. Desde su anuncio el pasado 26 de mayo de 2025, su gestión se extendió por apenas siete meses y 17 días. En este periodo, dirigió al equipo en 34 partidos oficiales, cosechando un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Sin embargo, el detonante final fue la caída en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, un resultado que la cúpula blanca consideró inaceptable para el rumbo del proyecto.

Una trituradora de técnicos: el historial de Florentino

Con la llegada de Arbeloa, se confirma una vez más la altísima exigencia que define las dos etapas de Florentino Pérez al frente del club. El actual presidente heredó a Vicente del Bosque en el año 2000 y lo mantuvo durante tres temporadas, logrando seis títulos. Sin embargo, en una decisión muy recordada, Del Bosque no fue renovado al término de la campaña 2002-03 bajo la premisa de "modernizar" el libreto táctico.

Desde entonces, la estabilidad ha sido un bien escaso. Carlos Queiroz solo duró una temporada (una Supercopa), y menos aún duró José Antonio Camacho, quien dimitió en septiembre de 2004 tras solo cuatro meses. Le siguieron interinatos y etapas cortas como las de Mariano García Remón, Wanderlei Luxemburgo (once meses) y Juan Ramón López Caro, quien cerró la primera etapa de la presidencia en 2006.

De la era Mourinho al regreso de la "casa" con Arbeloa

En su segunda etapa, iniciada en 2009, Florentino apostó inicialmente por Manuel Pellegrini, quien fue cesado tras un solo año. La llegada de José Mourinho trajo una estabilidad de tres temporadas y tres títulos antes de su salida en 2013.

A partir de ahí, el banquillo fue ocupado por nombres de peso: Carlo Ancelotti en dos etapas (2013-2015 y 2021-2025) logrando un total de 15 títulos; Rafa Benítez, que apenas duró siete meses; y el exitoso ciclo de Zinedine Zidane, quien en dos periodos distintos sumó 11 trofeos a las vitrinas blancas.

El año 2026 comienza ahora con una apuesta por el ADN del club. Álvaro Arbeloa, que ha estado formándose en las categorías inferiores y conoce a la perfección la exigencia de la casa, asume el reto de enderezar un vestuario que, pese a los buenos números estadísticos de Xabi Alonso, no logró convencer en las citas de máxima presión.