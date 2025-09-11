Gabriel Cichero ofrece esta curiosa propuesta a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol fue derrotada este martes en el Estadio Monumental de Maturín al enfrentar a Colombia en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Tras aquella goleada por seis tantos a tres y el triunfo de Bolivia sobre Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, el elenco vinotinto se queda, una vez más, a las puertas de poder disputar un repechaje.

Entre las reacciones a esta caída, se encuentra la de Gabriel Cichero, quien fuera defensor de Venezuela hasta 2015. El zaguero retirado expresa que una de las claves para poder solucionar esta crisis de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial del 2030 pasa por entrenar a nuevos defensores.

En un post en la red social X (antes Twitter), el que fuese futbolista de equipos como Caracas FC, Lecce y Nantes hizo alusión a su programa de entrenamiento 'Ser Defensor' con el objetivo de "formar correctamente al jugador venezolano".

"Ya no sirven campamentos y diversión: la clave está en las bases, la disciplina y la mentalidad", sentencia Cichero, quien, luego de disputar la Kings League como jugador y entrenador, se encuentra desarrollando su plan de entrenamiento.