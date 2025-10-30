Las emocionantes declaraciones de Andrelton Simmons tras su jonrón en el Caracas vs Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

El campo corto curazoleño Andrelton Simmons, recién incorporado a las filas de los Navegantes del Magallanes en la LVBP, se erigió como el héroe indiscutible en el primer enfrentamiento de la temporada contra su eterno rival, los Leones del Caracas. Un jonrón en las entradas finales sentenció la victoria (4-3) para la "Nave Turca" en un duelo que superó las expectativas.

La figura condecorada con 4 Guantes de Oro en la MLB no solo brilló en el campo, sino que también ofreció unas declaraciones cargadas de emoción, capturando la esencia de la rivalidad más grande del béisbol venezolano conocida como el Clásico Mundial de Béisbol Venezolano:

"Bueno, sí, estaba tratando de hacer daño, tengo mucha confianza contra zurdos. Sí sé que puedo hacer eso en esta situación, pero no estaba tratando necesariamente de sacarla, sino de dar un batazo duro. Entonces salió bien."

La Enorme Rivalidad Caracas vs Magallanes

El duelo entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes no es un partido cualquiera. Es un evento que paraliza a Venezuela y es considerado, por muchos, como una de las rivalidades deportivas más intensas del mundo. El juego de anoche, que se decidió con el cuadrangular de Simmons, reafirmó este sentir.

Simmons, visiblemente impactado por el ambiente, comparó el encuentro con la fase más electrizante del béisbol:

"Bueno, Caracas - Magallanes, que sí sé que es una de las rivalidades más grandes del mundo, y el ambiente se sentía como un juego de playoff. La disfruté y se siente mejor que terminamos con la victoria, que los muchachos pelearon bien, el pitcheo, la ofensiva, cogieron buenos turnos."

El factor Simmons: confianza y sentimiento magallanero

El impacto del experimentado campocorto va más allá de su desempeño. Su emoción por vivir el "Clásico" demostró una conexión profunda y personal, una historia que se remonta a su niñez y a su afición por el equipo valenciano.