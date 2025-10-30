LVBP: Yasiel Puig tiene nueva fecha para debutar con Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Yasiel Puig es parte de la importación de los Navegantes del Magallanes para esta temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y su debut en la misma se acerca, para hacer vibrar con su talento el José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Se espera que el próximo mes de noviembre, el cubano aparezca por primera vez en el lineup del mánager Eduardo Pérez.

Conocido como “El Caballo Loco”, este experimentado jugador aporta una jerarquía notable al beisbol venezolano gracias a su paso por las Grandes Ligas y otras ligas internacionales. En esta ocasión, será el Magallanes quien disfrute de su talento, al contar con un jardinero y bateador de primer nivel. Además, su conocimiento del circuito y el hecho de haber sido campeón anteriormente le dan un valor agregado poco común entre los importados.

Nueva fecha para debutar con el Magallanes

A primera instancia, Puig había sido anunciado para debutar el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, de acuerdo con información de Yusseff Díaz, el jardinero cubano hizo unos ajustes y ahora se reportará al equipo a comienzos de noviembre, una decisión que responde tanto a su buena preparación física como al deseo de adaptarse rápido al grupo antes del arranque de la siguiente serie.

De esta manera, su debut está programado para el 11 de noviembre, en un encuentro que promete especial significado: será frente a los Tiburones de La Guaira, su antiguo equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La expectativa en torno a su regreso es alta, no solo por su impacto mediático, sino también por lo que puede aportar con su energía, experiencia y poder ofensivo.

Durante su paso anterior por la LVBP, Yasiel Puig dejó números de impacto que respaldan su calidad. En 42 juegos con los Tiburones de La Guaira, acumuló 53 imparables, entre ellos 11 dobles, un triple y 12 jonrones, mostrando un poder constante a lo largo de la campaña.

Además, el cubano produjo 35 carreras remolcadas y 35 anotadas, cerrando con un sólido promedio de .346, cifras que reflejan su influencia en el lineup y su capacidad para marcar diferencia en cada turno al bate. Su regreso genera grandes expectativas, tanto por su producción como por la energía que suele aportar dentro del terreno.