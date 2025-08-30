¿Cómo le fue a Yasiel Puig en su última temporada en la LVBP? (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Parece ser que, por tercera temporada consecutiva, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional podrá disfrutar del talento de Yasiel Puig en los terrenos de juego de nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión no sería con el uniforme de los Tiburones de La Guaira, como en las dos anteriores zafras, sino con el de los Navegantes del Magallanes.

Según reporta el periodista Yusseff Díaz, el pelotero cubano ha llegado a un acuerdo con la gerencia filibustera para formar parte de la importación de "La Nave" en la campaña 2025/26, por lo que vestiría de esta manera su segunda camiseta dentro de la pelota venezolana.

El propio Yasiel Puig afirmó que este lunes anunciará públicamente su decisión, pero ante esta casi segura noticia de su firma con los Navegantes del Magallanes, es buen momento para repasar cómo le fue al cubano durante su última participación con Tiburones de La Guaira en la LVBP.

Así le fue a Yasiel Puig en la 2024/25

Luego de una monstruosa participación en la temporada 2023/24, siendo clave para que Tiburones fuera campeón de Venezuela y del Caribe, Yasiel Puig regresó con los escualos para jugar en la campaña 2024/25, para intentar emular los estratosféricos números que había dejado un año antes.

En esta ocasión, el cubano tuvo una suerte algo distinta, y solo pudo batear para .242/.333/.403/.736 en 17 juegos, con dos cuadrangulares y 12 carreras impulsadas. Luego de esto, se anunció que el cubano había sido mandado a parar por su equipo en el beisbol de Corea, por lo que su participación en Venezuela llegó a su final.

Por su puesto, los números de Yasiel Puig no fueron como los de la 23/24, cuando conectó 10 vuelacercas en 25 juegos, además de dejar promedios de .418/.518/.846/1.364. Sin embargo, si se concreta su firma con Magallanes, no hay duda de que los eléctricos tendrán expectativas sumamente altas puestas en él.