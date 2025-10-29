LVBP

Yasiel Puig adelantaría su debut con Magallanes para esta fecha ante Tiburones

Yasiel Puig disputará su tercera campaña en Venezuela y la primera con Magallanes

Por

Neyken Vegas
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 04:40 pm
FOTO: CORTESÍA
Una de las figuras que genera mayor emoción en los Navegantes del Magallanes, es el cubano Yasiel Puig, de quien recibieron grandiosas noticias, motivado a que planea adelantar su debut con ellos.

A la novena "Filibustera" le urge comenzar a producir y el ex grandeliga le caería como "anillo al dedo" a esta alineación. Aunado a eso, aparentemente Puig no aguanta su deseo de jugar y pronto llegará a Venezuela.

Yasiel Puig debutaría contra Tiburones:

Aunque el slugger tenía como fecha, para hacer su debut el próximo 15 de noviembre, según el periodista Yusseff Díaz, Puig llegaría al país en los primeros días de noviembre.

Además, adelantó que el nuevo plan es que el jardinero dispute su primer encuentro cuatro días antes de lo previsto, el 11 de noviembre, fecha donde los "Turcos" se medirán a los Tiburones de La Guaira, ex equipo del cubano, en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Números de Yasiel Puig en el José Bernardo Pérez:

  • AVG: .467
  • OBP: .556
  • OPS: 1.289
  • HR: 1
  • 2B: 1
  • CI: 4
  • CA: 2.

Esto en apenas cuatro encuentros que disputó Yasiel Puig en Valencia, en las dos campañas previas en las que vestía el uniforme "Litoralense".

Miércoles 29 de Octubre de 2025
Beisbol