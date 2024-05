¿Regresará a la Kings League? Esto dice Gabriel Cichero al respecto (+video)

Uno de los venezolanos que dio de que hablar en los últimos años, tras dejar en alto el país en la Kings League, fue el exjugador de la Vinotino Gabriel Cichero, quien aclaró el motivo de su viaje a Venezuela recientemente.

El lateral criollo fue a imponer su mentalidad "Winner" en la Kings League de España, pasando por varios de esa competencia. No obstante, hace par de meses decidió retirarse de ese torneo como futbolista, para dirigir a los Chamos FC en la Kings League, pero de Las Américas.

¿Pudo volver Gabriel Cichero a la Kings League?

Aunque el criollo quería comandar a los Chamos, también se especula que el venezolano tuvo algunos inconvenientes en España y por lo tanto, varias personas no querían que fuera parte de las franquicias por donde pasó y eso lo aclaró el mismo Cichero.

"Quería aclarar que PIO FC me contactó para ir a jugar el repechaje, pero luego me comentaron que en España no me quieren dejar jugar más. Mi decisión de venir a Venezuela fue por esto. Todos los jugadores me quieren ver dentro, pero los que mandan no", posteó Gabriel en su cuenta personal de X.

El Pio Fc marcha actualmente en la décimo primera posición y deben luchar en el juego del repechaje contra la escuadra de El Barrio, dicho partido es donde el venezolano manifiesta que iba a participar, pero que los directivos no lo quisieron llamar.

Aparentemente, el desacuerdo de los propietarios con Cichero es su actitud, debido a que no les gusta su forma de querer liderar e imponer condiciones en los conjuntos.