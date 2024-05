¡Problemas con Vitor Roque! En España aseguran que se cansó de su situación y advirtió al Barcelona

Durante los días más recientes muchos nombres han sonado en los predios del FC Barcelona. Ahora más que nunca cuando los azulgranas ya estarían armando los planes para la venidera temporada. Sin embargo, un contratiempo puede surgirle a los culés de ser cierta la última información señalada en España.

Y se trata de Vitor Roque, ese joven delantero que fichó la escuadra catalana como apuesta de futuro. Aunque, pese a esto, no ha contado tanto en los planes de Xavi desde su llegada a la 'Ciudad Condal'.

Se ha venido especulado con la posibilidad de que el Barcelona decida cederlo al cierre de esta campaña. Situación que no pareció gustarle demasiado al brasilero, que habría advertido al alto mando culé.

¿Qué habría dicho Vitor Roque al Barcelona?

La información de esta supuesta información del atacante la dio a conocer el periodista español Adrián Sánchez. El comunicador detalló que en el entorno del futbolista están sorprendidos por los rumores del interés del equipo en cederlo.

A su vez, contó -según su información- que el delantero envió su deseo a los que toman decisiones en el Barca. Sanchez reveló que Roque no tiene ninguna intención de salir del club al cerrar la campaña.

Y no solo eso, además, habría planteado a los azulgranas que si no cuentan con él lo único que aceptaría sería una venta a otro conjunto. "A través de su entorno le ha hecho saber al club que Vitor no considera irse cedido", dijo el periodista.

"Las sensaciones del entorno de Vitor Roque es que si se tiene que marchar, porque no cuenta con él, que lo vendan. Las sensaciones del jugador es que si no cuenta (para el club), la opción es venderlo", expresó Adrián.

Con todo y eso, el comunicador aclaró que el Barcelona no ha tomado una decisión con relación a este caso. Así como esperarán al cierre de la temporada para decantarse por la hoja de ruta que seguirá el club con el delantero.