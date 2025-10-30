Yoimer Camacho: Pieza clave en 2023 está de regreso y destaca la química del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Yoimer Camacho, el pitcher derecho de los Leones del Caracas, habló este miércoles sobre su regreso a la pelota rentada venezolana, luego de dos años sin lanzar debido a un problema en el hombro.

Camacho fue una pieza clave para los Leones en la campaña 2022-2023, el año en que ganaron su título 21 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). En esa temporada, apareció en 25 juegos de la ronda regular y dejó una efectividad de $2.83$ (la mejor de su carrera en el circuito venezolano) con 24 ponches.

“La Unión Mata Talento”: El Mensaje de Yoimer Camacho

En una entrevista exclusiva para Meridiano, el lanzador de 35 años de edad manifestó estar muy “contento de estar de vuelta con los Leones”, al tiempo que señaló que el equipo está haciendo ajustes en el bullpen.

El relevista también habló de la química que se vive dentro de la casa club del conjunto melenudo, a pesar de haber tenido un inicio de campaña algo tambaleante.

"Estamos unidos... Eso influye mucho para salir a competir. Hay equipos que pueden tener mucho talento, pero eso no influye tanto. Es más importante la química que existe entre nosotros. 'La unión mata talento'", expresó el experimentado lanzador.

Camacho, sin embargo, no estuvo disponible para el primer encuentro entre los eternos rivales (Leones vs. Magallanes), compromiso que se llevó a cabo este miércoles en el imponente Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y que terminó con victoria para la nave turca por 4-3.