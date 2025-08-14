Famosa locutora fue hallada sin vida: el cuerpo presentó signos de violencia

Suscríbete a nuestros canales

La famosa locutora Geovanna Ramírez fue hallada sin vida en la localidad de Guanajuato, el pasado 10 de agosto, según informó la Fiscalía del Estado que está en medio de la investigación para dar con el o los responsables del crimen.

Fue el 11 de agosto cuando se identificó el cuerpo de la locutora, según reza el comunicado. "Tras las primeras indagatorias, se ha confirmado que se trata de Geovanna Ramírez”, dice.

"Reiteramos a la sociedad guanajuatense que trabajamos con apego a la ley, con respeto a los derechos de las víctimas y con total determinación para garantizar que este caso no quede impune", agregó el documento.

Por su parte, las autoridades policiales no han brindado mayor información del crimen de Geovanna Ramírez. La única novedad del suceso, se dio en las primeras horas de cuándo hallaron el cuerpo sin vida de la reconocida locutora en la Colonia La Estrella, luego de un reporte.

De acuerdo a Info7 el cuerpo de la mexicana fue encontrado con signos de violencia.

Un poco más de Geovanna Ramírez

Conocida en la localidad por su trabajo en la radio, Geovanna Ramírez se formó en el Centro de Capacitación MVS Radio, trabajó en programas de Exa FM, La Mejor Monterrey y XEFB-AM, así como en TV Azteca Noreste.

De igual manera, formó parte de campañas políticas como la del del diputado Tito Millán. El Colectivo de Periodistas y Comunicadores del Estado de Guanajuato A.C. se han sumado al luto y exigen justicia para su compañera.