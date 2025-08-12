MLB

MLB: Luis Severino repite el patrón de sus segundas mitades en Grandes Ligas

El dominicano volvió a elevar su nivel tras el All-Star. Las segundas mitades siguen siendo su mejor versión en MLB

Por Jeferson Palacin
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 01:50 pm
MLB: Luis Severino repite el patrón de sus segundas mitades en Grandes Ligas
Luis Severino - Atléticos de Oakland - AP Photo/Terrance Williams
Suscríbete a nuestros canales

Luis Severino es el mejor lanzador de Atléticos de Oakland en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su ritmo ha tenido muchos altibajos a lo largo de la campaña, pero tras el All-Star ha mostrado su mejor versión. Algo que acostumbra: las segundas mitades siempre son mejores.

NOTAS RELACIONADAS

Severino tras el Juego de Estrellas registra: 4-0, 3.13 ERA, 23.0 entradas, 8 carreras limpias y 22 ponches. Números que lo colocan como el mejor lanzador desde el All-Star en en toda la MLB. Acompañado de Quinn Priester y José Quintana, ambos de Cerveceros de Milwaukee.

Luis a lo largo de su carrera ha mostrado mejores números en las segundas mitades de Las Mayores. En la primeras mitades: 33-33 con 4.10 ERA; mientras que en las segundas partes: 38-22 con 3.71 ERA. Una diferencia abismal que habla bien de los ajustes del dominicano.

Luis Severino 2025: Altibajos, ajustes y repunte 

Luis Severino ha tenido todo un viaje durante este 2025 de Grandes Ligas. Ha tenido meses erráticos con otros donde ha mostrado mejoras y ajustes. Con una ofensiva poco productiva, ha tenido mucho trabajo para ser letal con Atléticos de Oakland tras el Juego de Estrellas.

Números de Severino en 2025

- 24 juegos, 24 aperturas, 6-11, 4.82 efectividad, 136.1 entradas, 139 hits, 73 carreras limpias, 13 jonrones, 44 boletos, 103 ponches, 1.34 WHIP

Números de Severino en la primera mitad 2025

- 107 juegos, 107 aperturas, 33-33, 4.10 efectividad, 621.2 entradas, 579 hits, 283 carreras limpias, 79 jonrones, 188 boletos, 589 ponches, 1.23 WHIP

Números de Severino tras el Juego de Estrellas

- 89 juegos, 73 aperturas, 38-22, 3.71 efectividad, 424.0 entradas, 373 hits, 175 carreras limpias, 54 jonrones, 131 boletos, 463 ponches, 1.18 WHIP.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Martes 12 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB