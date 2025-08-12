MLB: Luis Severino repite el patrón de sus segundas mitades en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Luis Severino es el mejor lanzador de Atléticos de Oakland en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su ritmo ha tenido muchos altibajos a lo largo de la campaña, pero tras el All-Star ha mostrado su mejor versión. Algo que acostumbra: las segundas mitades siempre son mejores.

Severino tras el Juego de Estrellas registra: 4-0, 3.13 ERA, 23.0 entradas, 8 carreras limpias y 22 ponches. Números que lo colocan como el mejor lanzador desde el All-Star en en toda la MLB. Acompañado de Quinn Priester y José Quintana, ambos de Cerveceros de Milwaukee.

Luis a lo largo de su carrera ha mostrado mejores números en las segundas mitades de Las Mayores. En la primeras mitades: 33-33 con 4.10 ERA; mientras que en las segundas partes: 38-22 con 3.71 ERA. Una diferencia abismal que habla bien de los ajustes del dominicano.

Luis Severino 2025: Altibajos, ajustes y repunte

Luis Severino ha tenido todo un viaje durante este 2025 de Grandes Ligas. Ha tenido meses erráticos con otros donde ha mostrado mejoras y ajustes. Con una ofensiva poco productiva, ha tenido mucho trabajo para ser letal con Atléticos de Oakland tras el Juego de Estrellas.

Números de Severino en 2025

- 24 juegos, 24 aperturas, 6-11, 4.82 efectividad, 136.1 entradas, 139 hits, 73 carreras limpias, 13 jonrones, 44 boletos, 103 ponches, 1.34 WHIP

Números de Severino en la primera mitad 2025

- 107 juegos, 107 aperturas, 33-33, 4.10 efectividad, 621.2 entradas, 579 hits, 283 carreras limpias, 79 jonrones, 188 boletos, 589 ponches, 1.23 WHIP

Números de Severino tras el Juego de Estrellas

- 89 juegos, 73 aperturas, 38-22, 3.71 efectividad, 424.0 entradas, 373 hits, 175 carreras limpias, 54 jonrones, 131 boletos, 463 ponches, 1.18 WHIP.