Pronóstico del clima en México para hoy, 09 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico del tiempo para hoy, sábado 9 de agosto de 2025, señalando la continuidad de lluvias en la mayor parte del país y un ambiente caluroso a muy caluroso en diversas regiones. Si planeas tus actividades para este fin de semana, te recomendamos estar atento a las siguientes condiciones.
Lluvias intensas por monzón mexicano y ciclón Ivo
Varios fenómenos meteorológicos influirán en el clima de hoy. Los desprendimientos nubosos del ciclón tropical Ivomantendrán la probabilidad de chubascos y oleaje elevado en Baja California Sur.
Por otro lado, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica seguirán provocando chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, con pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Sonora.
Adicionalmente, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro, oriente, sureste y la península de Yucatán.
A continuación, un desglose de las precipitaciones por intensidad:
-
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Guerrero y Oaxaca.
-
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.
-
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.
-
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila.
Calor y nueva onda de calor en el norte
El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en las entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Una nueva onda de calor se establecerá en el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.
Es importante destacar que la onda de calor ha finalizado en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas.
Temperaturas máximas estimadas:
-
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
-
De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este y norte) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
-
De 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca (sureste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
-
De 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Morelos.
Pronóstico para el Valle de México
Los habitantes del Valle de México también deben tomar precauciones. Se espera un día con cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado, con zonas serranas experimentando ambiente frío y bancos de niebla.
Durante la tarde, existe una alta probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México.
Temperaturas en el Valle de México:
-
Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C.
-
Toluca, Estado de México: Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.Si