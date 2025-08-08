Pronóstico del clima en México para hoy, 08 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico para este viernes 8 de agosto de 2025. Se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en las siguientes zonas: Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima.

El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica en niveles altos ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.

Asimismo, habrá chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste de México, incluyendo la península de Yucatán, así como el sur del país.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Además, continúa la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco.

Clima en el Valle de México