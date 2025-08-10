¿Eres cliente de AT&T? Así puedes reclamar basta $7.500

Suscríbete a nuestros canales

Si eres o fuiste cliente de AT&T, podrías ser elegible para recibir un reembolso de hasta $7.500 debido a dos filtraciones de datos masivas que expusieron información de más de 100 millones de usuarios. La compañía llegó a un acuerdo millonario para compensar a los afectados, y el plazo para presentar tu reclamo ya está en marcha.

¿Quiénes pueden solicitar el reembolso de AT&T?

El acuerdo legal, que distribuye un fondo de $177 millones, cubre a todos los clientes actuales y anteriores de AT&T que se vieron perjudicados por incidentes de seguridad ocurridos en 2019 y 2024. En ambos casos, se presentaron demandas colectivas por negligencia, lo que ha derivado en este acuerdo de compensación.

La distribución de los pagos se ha estructurado de la siguiente manera:

Hasta $5.000: Para las víctimas de la filtración de 2019 que puedan presentar pruebas de daños.

Hasta $2.500: Para los afectados por el hackeo de 2024.

Hasta $7.500: Si fuiste víctima de ambos incidentes y cuentas con documentación válida para respaldar tu reclamo.

Incluso si no tienes pruebas de daños específicos, podrías ser elegible para recibir un pago menor, ya que el fondo se distribuirá entre todos los reclamos aprobados.

¿Cómo solicitar tu dinero?

Presentar tu reclamo es un proceso sencillo. El formulario está disponible en el sitio web oficial del acuerdo: www.telecomdatasettlement.com. Si prefieres, también puedes descargarlo y enviarlo por correo postal.

Para presentar el reclamo, necesitarás:

Tu Class Member ID , que se te proporcionó en el aviso por correo o email.

Tu nombre completo, número de cuenta de AT&T o una dirección de correo electrónico válida.

Es fundamental que prestes atención a las fechas límite para no perder la oportunidad de recibir tu compensación: